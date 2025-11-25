Legende: Wann ist er wieder im Weltcup zu sehen? Marcel Hirscher bei seinem bislang letzten Einsatz vor einem Jahr in Gurgl. Keystone/ANNA SZILAGYI

Ski: Hirscher wartet zu

Marcel Hirscher feilt an seinem 2. Comeback. Der für die Niederlande startende achtfache Gesamtweltcupsieger aus Österreich lässt Zeitpunkt und Ort der Rückkehr noch offen. «Umso früher, umso besser», sagte der 36-Jährige. Er wolle aber behutsam vorgehen: Er komme erst zurück, «wenn ich halbwegs konkurrenzfähig bin». Seit Ende September trainiert Hirscher nach überstandenem Kreuzbandriss wieder im Stangenwald auf Schnee.

Skispringen: Deschwanden als bester Schweizer 23.

Gregor Deschwanden ist im Weltcup im schwedischen Falun mit Platz 23 unter den Erwartungen geblieben. Der 34-Jährige verlor im zweiten Durchgang mit seinem Satz auf 91,5 m noch fünf Ränge. Simon Ammann, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli verpassten die Qualifikation für den 2. Durchgang. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft.

Skispringen

Skispringen: Frauen-Tournee soll kommen

Im Winter 2026/27 soll es erstmals eine Vierschanzentournee für Frauen geben. «Das sind fantastische Neuigkeiten und das Signal, auf das wir gewartet haben», sagte Tourneepräsident Manfred Schützenhofer. Zuletzt war eine Frauen-Tournee am fehlenden Flutlicht in Innsbruck gescheitert.