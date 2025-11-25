Legende: Wann ist er wieder im Weltcup zu sehen? Marcel Hirscher bei seinem bislang letzten Einsatz vor einem Jahr in Gurgl. Keystone/ANNA SZILAGYI

Ski: Hirscher wartet zu

Marcel Hirscher feilt in der Heimat an seinem 2. Comeback. Der für die Niederlande startende achtfache Gesamtweltcupsieger aus Österreich lässt den Zeitpunkt und Ort der Rückkehr noch offen. «Umso früher, umso besser. Was ich nicht mehr mache, ist, so unvorbereitet wie letztes Jahr in Gurgl an den Start zu gehen», sagte der 36-Jährige. Hirscher erinnerte daran, wie er im Vorjahr nach fünfeinhalb Jahren Pause zurückgekehrt war, auf der harten Piste zu kämpfen hatte und sich kurz darauf das Kreuzband riss. Dieses Mal wolle er behutsamer vorgehen: Er komme erst zurück, «wenn ich halbwegs konkurrenzfähig bin». Seit Ende September trainiert Hirscher wieder im Stangenwald auf Schnee.

Skispringen: Frauen-Tournee soll kommen

Für die besten Skispringerinnen der Welt erfüllt sich bald ein Traum: Im Winter 2026/27 soll es erstmals eine Vierschanzentournee für Frauen geben. «Das sind fantastische Neuigkeiten und das Signal, auf das wir gewartet haben», sagte Tourneepräsident Manfred Schützenhofer. Zuletzt war eine Frauen-Tournee am fehlenden Flutlicht in Innsbruck gescheitert. Nun aber einigte man sich auf eine entsprechende Finanzierung.