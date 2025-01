Legende: Musste sich mit Platz 5 begnügen Andri Ragettli. Keystone/AP/ANDY WONG

Ski Freestyle: Kein Schweizer Big-Air-Podest in Kreischberg

Die Schweizer Freeskier haben das Podest beim Big-Air-Weltcup in Kreischberg verpasst. Sowohl Sarah Höfflin als auch Andri Ragettli mussten sich jeweils mit Platz 5 begnügen. Dem Bündner, der seinen letzten Sprung nicht sauber stehen konnte und danach in die Streckenbegrenzung in der Landezone krachte, fehlten 5,5 Punkte auf Platz 3. Höfflin lag gar 9 Punkte hinter dem Podest. Mathilde Gremaud war überraschend bereits in der Qualifikation hängengeblieben . Bei den Frauen triumphierte die Italienerin Flora Tabanelli, bei den Männern der Neuseeländer Luca Harrington.