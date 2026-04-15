Legende: Neu Teil des Nationalkaders Langläuferin Nadja Kälin. Freshfocus/NordicFocus

Ski nordisch: Ein Sextett mit Nationalmannschafts-Status

Im Nordisch- und Biathlon-Bereich verfügen bei Swiss-Ski im kommenden Winter 4 Athletinnen und 2 Athleten über den Nationalmannschafts-Status. Im Langlauf sicherte sich die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Nadja Kälin neu den höchsten Kaderstatus, Anja Weber und Janik Riebli bleiben Mitglied des Nationalteams. Mit Olympia-Bronzegewinner Gregor Deschwanden verfügt im Skispringen weiterhin nur ein Athlet über den Nationalmannschafts-Status. Altstar Simon Ammann stieg vom B- ins A-Kader auf. Im Biathlon gehören mit Amy Baserga (bisher) und Lea Meier (neu) 2 Athletinnen dem obersten Kader an.

Assinger und Mayer bei Ski Austria neu Europacup-Trainer

Roland Assinger, bis zum Ende der abgelaufenen Saison Cheftrainer der österreichischen Skirennfahrerinnen, bleibt Ski Austria in anderer Funktion erhalten. Der 52-Jährige übernimmt beim österreichischen Verband die Verantwortung für das Europacup-Speedteam der Männer (Abfahrt und Super-G). Für das neu eingeführte Allround-Team (Riesenslalom, Super-G und Abfahrt) ist künftig der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer zuständig.