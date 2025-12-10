Legende: Fällt erneut lange aus Berenice Wicki. Archivbild: Freshfocus/Claudio Thoma

Snowboard Halfpipe: Wicki mit Kreuzbandriss

Für Halfpipe-Snowboarderin Berenice Wicki endet die Olympiasaison vorzeitig. Die Aargauerin riss sich erneut das Kreuzband – der zweite solche Unfall in diesem Jahr. Die 23-Jährige stürzte vergangene Woche beim Training für die Snow League in Secret Garden in China. Untersuchungen in der Schweiz bestätigten einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung im linken Knie, wie Swiss-Ski per Communiqué mitteilte. Wicki hatte sich bereits im Februar das gleiche Kreuzband gerissen und dadurch die Heim-WM im Engadin verpasst. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking erreichte die Schweizerin Platz 7 und damit ein Diplom.

Curling: Olympia-Traum für philippinische Curler geplatzt

Der Traum von der Olympiateilnahme ist für das schweizerisch-philippinische Curlingteam ausgeträumt. Am Qualifikationsturnier in Kelowna (CAN), wo die letzten beiden Tickets vergeben werden, ist das Quartett mit Brayden Carpenter, Christian Haller, den Brüdern Enrico und Marc Pfister sowie dem Ersatzmann Alan Frei in der Vorrunde gescheitert. Um die zwei Plätze spielen die curling-erfahrenen USA, China und Japan.