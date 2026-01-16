 Zum Inhalt springen

News aus dem Wintersport Laax: Boarder Hasler einziger Slopestyle-Halbfinalist

16.01.2026, 16:55

Snowboard: Hasler im Halbfinal

Jonas Hasler hat am Laax Open als einziger Schweizer Snowboarder die Qualifikation für die Slopestyle-Halbfinals vom Samstag überstanden. Der 19-jährige Thurgauer kam in seinem besseren Run auf 76,75 Punkte und belegte in seinem Heat damit Platz 8. Moritz Boll, Jeremy Denda und Elias Lehner blieben hängen. Bei den Frauen ging es um die direkte Finalqualifikation für Sonntag. Die einzige Schweizer Starterin Ariane Burri verpasste aber die Top 10.

Laax Open bei SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Die Laax Open können Sie am Wochenende bei SRF mitverfolgen:

  • Samstag, 13:25 Uhr: Freeski, Slopestyle-Finals im Livestream, später auch auf SRF zwei
  • Samstag, 18:55 Uhr: Snowboard, Halfpipe-Finals auf SRF info.
  • Sonntag, 13:10 Uhr: Snowboard, Slopestyle-Finals im Livestream, später auch auf SRF zwei.

