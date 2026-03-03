Langlauf: Alder im Sprint auf dem WM-Podest
Roman Alder hat an der U23-WM in Lillehammer im Skating-Sprint die Bronzemedaille gewonnen. Der 21-Jährige aus dem Engadin stand letztlich unverhofft auf dem Podest, denn der klar in Führung liegende Norweger Oskar Vike, der an den Olympischen Spielen in Milano Cortina in dieser Disziplin Bronze gewonnen hatte, stürzte in der Abfahrt zur Zielgeraden. Alder erreichte sein Karriere-Bestresultat im Weltcup Mitte Januar im Sprint von Oberhof mit einem 13. Rang. Die Selektion für die Olympischen Spiele blieb ihm verwehrt.