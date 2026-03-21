Legende: Holen Gold an der Skicross-WM Célien Crettex und Chiara von Moos. Instagram/swissskicrossteam

Skicross: Nachwuchs-Duo holt WM-Titel

Der Schweizer Nachwuchs im Skicross ist in bestechender Form. Bereits im Einzel an den Junioren-Weltmeisterschaften in St. Moritz siegreich, hat die Obwaldnerin Chiara von Moos am Samstag zusammen mit dem Walliser Célien Crettex auch den Titel im Mixed-Team gewonnen. Die anderen Schweizer Duos scheiterten allesamt im Viertelfinal.

Snowboard: Zogg bei Dernière 4.

Im letzten Rennen ihrer Karriere hat Julie Zogg das Podest ganz knapp verpasst. Im Snowboard-Parallelslalom von Winterberg war die Schweizerin im Kleinen Final vier Hundertstel langsamer als die Niederländerin Michelle Dekker. Insgesamt feierte sie 12 Weltcupsiege und stand 43 Mal auf dem Podest. Zudem sicherte sie sich zwei Gesamtweltcup-Kugeln.

Ski Freestyle: Harrold und Gu gewinnen Premiere

Die Ski-Halfpipe-Premiere der Snow League in Laax bot eine spektakuläre Show. Bei den Männern triumphierte der Neuseeländer Luke Harrold vor Brendan Mackay (CAN) und Hunter Hess (USA). Bei den Frauen dominierte Eileen Gu (CHN) klar vor Amy Fraser (CAN), Rang drei ging an Zoe Atkin (GBR). Die von Shaun White gegründete Serie lockte mit Top-Stars und 2,2 Mio. Dollar Preisgeld.