Legende: Gerieten im WM-50er aneinander Alexander Bolschunow (links) und Johannes Kläbo. Keystone/Archiv

Langlauf: Norwegen wehrt sich gegen Kläbo-Entscheid

Der norwegische Verband will die Disqualifizierung von Johannes Kläbo bei der Nordischen Ski-WM nicht hinnehmen. «Wir sind grundsätzlich nicht mit der Disqualifikation einverstanden, weil wir nicht sehen, dass er etwas Verwerfliches getan hat», sagte Langlaufchef Espen Bjervig dem norwegischen Rundfunk. Man habe Einspruch eingelegt. Nach Ansicht des Verbands handelte es sich dabei um einen Rennvorfall. Kläbo war der Sieg über 50 Kilometer in der klassischen Technik am Sonntag aberkannt worden, weil er im Zieleinlauf den Russen Alexander Bolschunow behindert hatte. Die Goldmedaille war damit an den Norweger Emil Iversen gegangen, der als Zweiter ins Ziel gekommen war.

Ski alpin: Juniorinnen im WM-Riesenslalom abgeschlagen

Die Schweizerinnen sind an der Junioren-WM in Bansko im Riesenslalom chancenlos gewesen. Die 18-jährige Amélie Klopfenstein war als 17. die einzig klassierte Swiss-Ski-Athletin. Lena Volken und Delphine Darbellay schieden im 1. Lauf aus, Delia Durrer wurde wegen eines Torfehlers disqualifiziert. Die Medaillen am vorletzten Tag der Titelkämpfe in Bulgarien gingen nach Schweden, Norwegen und Slowenien. Hanna Aronsson Elfman siegte vor Marte Monsen und Neja Dvornik.