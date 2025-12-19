Legende: Jubelt nach der Ziellinie Vetle Sjaastad Christiansen. SRF

Biathlon: Christiansen siegt vor Dale-Skjevdal

Dank einer überragenden Schlussrunde schnappte sich Vetle Sjaastad Christiansen beim Sprint über 10 Kilometer in Annecy-Le Grand Bornand (FRA) den Sieg. Der Norweger distanzierte seinen Landsmann Johannes Dale-Skjevdal um 3,5 Sekunden, weitere 1,5 s dahinter klassierte sich der Einheimische Émilien Jacquelin. Als mit Abstand bester Schweizer lief Joscha Burkhalter auf Platz 17. Sebastian Stalder (56.), James Pacal (66.), Dajan Danuser (70.) und Jeremy Finello (78.) verpassten allesamt die Punkteränge. In der Verfolgung vom Samstag (ab 14:35 Uhr live auf SRF zwei) sind Burkhalter und Stalder dabei.

