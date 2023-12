Langlauf: 7. norwegischer Sieg im 7. Rennen

Die norwegischen Festspiele gehen weiter: Harald Östberg Amundsen hat in Östersund im Einzelrennen über 10 km Skating triumphiert und für Norwegen den 7. Sieg in ebensovielen Rennen geholt. Östberg Amundsen siegte in 23:36:1 Minuten, gefolgt von seinen Landsmännern Simen Hegstad Krüger, Didrik Tönseth, Iver Tildheim Andersen und Jan Thomas Jenssen. Mit dem Fünffach-Erfolg stellten die Nordländer nach dem Vierfach-Sieg in Gällivare einen neuen Saisonrekord auf. Speziell: Kein Norweger konnte diesen Winter mehr als ein Rennen gewinnen. Die Schweizer legten schnell los, landeten am Ende aber allesamt ausserhalb der Top 30. Bester Swiss-Ski-Läufer war Candide Pralong (38./+1:36 Minuten). Beda Klee wurde 41., Cyril Fähndrich 42. und Valerio Grond 71.

Legende: Jubel unter Landsmännern Harald Östberg Amundsen (Mitte) mit Simen Hegstad Krüger und Didrik Tönseth. imago images/Nildbryan

Bob: Hasler/Morell neben dem Podest

Einen Tag nach ihrem 2. Platz gab es für Melanie Hasler in La Plagne im Zweierbob keinen Podestplatz. Mit Anschieberin Mara Morell belegte Hasler den 5. Rang. Der Sieg ging an das deutsche Duo Laura Nolte/Neele Schuten vor ihren Landsfrauen Kim Kalicki/Leonie Fiebig. Auf die drittplatzierten Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor/Emily Rennen verloren Hasler/Morell 27 Hundertstelsekunden.