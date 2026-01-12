Legende: Verpasst womöglich sein nächstes grosses Ziel Iouri Podladtchikov. Keystone/Jean-Christophe Bott

Snowboard: Podladtchikov nicht in Laax dabei

Vom 14. bis 18. Januar trifft sich die Freestyle-Elite in Graubünden zu den Laax Open. Im illustren Aufgebot von Swiss-Ski fehlt mit Iouri Podladtchikov ein prominenter Name. Nach seinem Trainingssturz im November habe er wegen eines Bruches der Augenhöhle erneut operiert werden müssen. «Ob und in welcher Form ein Einsatz an den Olympischen Spielen möglich ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen», schreibt Swiss-Ski. Podladtchikovs Comeback, das vor einem Jahr in Laax seinen Anfang nahm, steht unter keinem guten Stern: Im März riss er sich das Kreuzband, dann kam der Trainingssturz mit Schulterluxation und Augenverletzung.

Curling: Team Tirizoni stark unterwegs

Silvana Tirinzoni und ihr Team haben die Grand-Slam-Turnier-Serie in Kanada auf bestmögliche Art beendet. Das Quartett errang beim Event in Manitoba den 3. Sieg in Folge. Skip Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz setzten sich im Final gegen die einheimische Equipe um Skip Kerri Einarson 6:5 durch und reihten als erstes Team 3 Turniersiege bei dieser Veranstaltung aneinander.