Legende: Profitierte von ihrer starken Qualifikation Mathilde Gremaud. Keystone/La Gruyere/Chloe Lambert

Ski Freestyle: Gremaud schlägt zu

Weltmeisterin Mathilde Gremaud hat zum Weltcup-Auftakt in Stubai direkt einen Sieg gefeiert – wenn auch auf etwas ungewohnte Art und Weise. Weil der Final am Samstag wegen zu heftigen Windes nicht stattfinden konnte, zählen die Resultate aus der Qualifikation. Und in dieser lieferte Gremaud am Donnerstag ab. Die 25-jährige Freiburgerin setzte sich mit 81,92 Punkten vor Olivia Asselin (CAN/76,71 Punkte) und Anni Karava (FIN/68,07 Punkte) an die Spitze. Die weiteren Schweizerinnen Sarah Höfflin, Giulia Tanno und Anouk Andraska klassierten sich auf den Rängen 12, 21 und 25. Die Männer um Andri Ragettli und Co. reisten unverrichteter Dinge ab. Bereits die Qualifikation am Samstag war ausgefallen.