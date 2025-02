Legende: Noch vom Podest gestossen Andri Ragettli. Getty Images/Ezra Shaw

Freeski: Ragettli in Aspen auf Rang 4

Andri Ragettli hat beim Weltcup in Aspen seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter knapp verpasst. Der Bündner Freeskier belegte im Slopestyle mit 83,80 Punkten Rang 4. Auf das Podest fehlten ihm 1,3 Punkte. Ragettli hatte vor rund einer Woche an den X-Games, die ebenfalls in Aspen stattfanden, Silber im Slopestyle gewonnen. Fabian Bösch (77,36) beendete den Wettkampf auf Rang 7, Gian Andri Bolinger (32,16) auf Rang 16. Die beiden US-Amerikaner Alex Hall und Colby Stevenson feierten einen Doppelsieg. Im Final der Frauen waren keine Schweizerinnen am Start.

Passend zum Thema Freeskierin vor WM im Pech Höfflin bricht sich in Übersee den Fuss

Skispringen: Nur Rang 20 für Deschwanden

Gregor Deschwanden ist beim Weltcupspringen in Willingen nicht über Rang 20 hinausgekommen. Der Luzerner machte im 2. Durchgang mit einem Satz auf 131 m zwar noch 7 Plätze gut (1. Durchgang 125 m). Trotzdem ist das Resultat in der bisherigen Saisonbilanz des Schweizer Teamleaders ein Ausreisser nach unten. Abgesehen von drei 11. Plätzen war Deschwanden stets in die Top 10 gesprungen, viermal landete er in diesem Winter bereits auf dem Podest. Ein Sieg fehlt dem 33-Jährigen in seiner Karriere noch.

Resultate