Melanie Hasler und Inola Blatty belegen beim Weltcup in Sigulda (LAT) im Zweierbob die Ränge 5 und 7.

Das Schweizer Aerials-Team kann in Secret Garden (CHN) nicht um die Podestplätze mitspringen.

Bob: Hasler fehlen 6 Hundertstel auf das Podest

Die Schweizer Bobpilotinnen Melanie Hasler und Inola Blatty haben beim Zweierbob-Weltcup im lettischen Sigulda überzeugende Leistungen abgeliefert. Hasler glänzte zusammen mit Anschieberin Nadja Pasternack mit starken Startzeiten. Das Duo belegte am Ende Rang 5, womit Hasler nach dem Monobob auch im Zweierbob das Olympia-Ticket in der Tasche hat. Auf das Podest fehlten beim besten Saisonresultat in diesem Winter nur 6 Hundertstel. Blatty verbesserte sich zusammen mit Anschieberin Selina von Jackowski im 2. Lauf vom 10. auf den 7. Schlussrang, was gleichbedeutend mit dem besten Weltcup-Ergebnis ist. Nach drei Siegen in Folge von Laura Nolte (GER) ging der Sieg erstmals in dieser Saison an Kaillie Humphries (USA).

Aerials: Schweizer Team auf Rang 7

Das Schweizer Aerials-Team hat im Mixed-Wettkampf im chinesischen Secret Garden ein Top-Resultat verpasst. Das Trio um Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner klassierte sich auf dem 7. Schlussrang. Ein besseres Ergebnis vergab Kozomara gleich zum Auftakt, als sie die Landung nicht sauber stehen konnte. Dank guten Sprüngen von Roth und Werner steigerte sich das Schweizer Team um mehrere Plätze. Den 4. Rang, der zum Einzug in den Super-Final berechtigt hätte, verpasste das Trio letztlich um lediglich 5 Punkte. Der Sieg ging an China 1 vor China 2 und den USA.