Aerials: Roth steigert sich

Noé Roth hat sich nach dem verpatzten Saisonstart (Aus in der Qualifikation in Kuusamo) beim zweiten Weltcup-Halt deutlich steigern können. Der Baarer qualifizierte sich im chinesischen Secret Garden als 5. für den Super-Final der besten 6 und legte dort rangmässig noch einmal einen drauf. Roth erhielt für seinen zweiten Final-Sprung 110,67 Punkte, was in der Endabrechnung für den 3. Platz reichte. Einzig die einheimischen Chinesen Tianma Li und Guangpu Qi erhielten noch höhere Noten als der Schweizer. Pirmin Werner blieb als 14. knapp in der Qualifikation hängen. Bei den Frauen war auch für Lina Kozomara in der Qualifikation Endstation. An der Spitze dominierten ebenfalls die Einheimischen: Die Chinesin Fanyu Kong siegte vor ihren Landsfrauen Meiting Chen und Mengtao Xu.