Aerials: Roth steigert sich

Noé Roth hat sich nach dem verpatzten Saisonstart (Quali-Out in Kuusamo) beim 2. Weltcup-Halt deutlich steigern können. Der Baarer qualifizierte sich in Secret Garden (CHN) als 5. für den Super-Final der besten 6 und legte dort rangmässig noch einmal einen drauf. Roth erhielt für seinen 2. Final-Sprung 110,67 Punkte, was in der Endabrechnung für den 3. Platz reichte. Einzig die einheimischen Chinesen Tianma Li und Guangpu Qi erhielten noch höhere Noten als der Schweizer. Pirmin Werner war als 14. knapp in der Qualifikation hängen geblieben. Bei den Frauen war auch für Lina Kozomara in der Quali Endstation. An der Spitze dominierten ebenfalls die Einheimischen: Fanyu Kong siegte vor ihren Landsfrauen Meiting Chen und Mengtao Xu.

Bob: Hasler im Monobob Sechste

Melanie Hasler hat beim Weltcup in Sigulda ihre gute Form im Monobob bestätigt. Nach dem 4. Platz in Lillehammer belegte die Aargauerin den 6. Rang – nur 11 Hundertstel hinter dem Podest. Weniger gut lief es in Lettland Inola Blatty (17.) und vor allem Selina Isler (20.), die in ihrem ersten Weltcupeinsatz stürzte. Den Sieg holte sich wie vor einer Woche die Australierin Breeana Walker.