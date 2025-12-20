Noé Roth springt beim Aerials-Weltcup in Secret Garden auf das Podest.

Bobpilot Michael Vogt fährt im Zweier in Sigulda auf den 4. Platz.

Beim Heim-Weltcup der Alpin-Snowboarder in Davos verpasst Dario Caviezel als Vierter das Podest.

In den Biathlon-Rennen in Le Grand Bornand klassiert sich nur Joscha Burkhalter in den Top 30.

Aerials: Roth steigert sich

Noé Roth hat sich nach dem verpatzten Saisonstart (Quali-Out in Kuusamo) beim 2. Weltcup-Halt deutlich steigern können. Der Baarer qualifizierte sich in Secret Garden (CHN) als 5. für den Super-Final der besten 6 und legte dort rangmässig noch einmal einen drauf. Roth erhielt für seinen 2. Final-Sprung 110,67 Punkte, was in der Endabrechnung für den 3. Platz reichte. Einzig die einheimischen Chinesen Tianma Li und Guangpu Qi erhielten noch höhere Noten als der Schweizer. Pirmin Werner war als 14. knapp in der Qualifikation hängen geblieben. Bei den Frauen war auch für Lina Kozomara in der Quali Endstation. An der Spitze dominierten ebenfalls die Einheimischen: Fanyu Kong siegte vor ihren Landsfrauen Meiting Chen und Mengtao Xu.

Bob: Vogt im Zweier «Best of the Rest»

Michael Vogt hat im lettischen Sigulda dank einem Steigerungslauf im 2. Lauf sein bestes Saisonergebnis im Zweierbob erzielt. Der Schweizer fuhr mit Anschieber Andreas Haas auf den 4. Rang. Nach dem 1. Lauf hatten die beiden noch den 7. Platz belegt. Auch Timo Rohner/Tim Annen konnten sich verbessern und schafften es nach Platz 16 im 1. Lauf noch auf den 11. Schlussrang. Cédric Follador/Quentin Juillard wurden 14. Die Podestplätze gingen einmal mehr alle nach Deutschland. Francesco Friedrich fuhr mit Alexander Schüller zum ersten Zweier-Sieg in dieser Saison.

Bob: Hasler im Monobob Sechste

Melanie Hasler hat beim Weltcup in Sigulda ihre gute Form im Monobob bestätigt. Nach dem 4. Platz in Lillehammer belegte die Aargauerin den 6. Rang – 17 Hundertstel hinter dem Podest. Weniger gut lief es in Lettland Inola Blatty (17.) und vor allem Selina Isler (20.), die in ihrem ersten Weltcupeinsatz stürzte. Den Sieg holte sich wie vor einer Woche die Australierin Breeana Walker.

Snowboard: Caviezel in Davos auf Rang 4

Dario Caviezel hat beim Heim-Weltcup der Alpin-Snowboarder in Davos einen Podestplatz knapp verpasst. Der Bündner schaffte im ersten Parallelslalom des Winters den Sprung in den kleinen Final, beendete diesen nach einem Sturz aber nicht und belegte damit Schlussrang 4. Bei den Frauen bedeuteten für Julie Zogg und Flurina Bärtschi bereits die Achtelfinals Endstation, Ladina Caviezel verpasste die Qualifikation für die K.o.-Phase.

Biathlon: Burkhalter verliert 2 Plätze

In der Männer-Verfolgung in Le Grand Bornand waren nur 2 Schweizer am Start. Joscha Burkhalter fiel mit 2 Schiessfehlern vom 17. auf den 19. Rang zurück und realisierte das 4. Top-20-Resultat in Folge. Sebastian Stalder, der 56. im Sprint, zeigte ein starkes Rennen. Er machte 21 (!) Plätze gut und klassierte sich als 35. Den Sieg sicherte sich der Norweger Johan-Olav Botn.

Biathlon: Keine Schweizerin in den Top 30

Nach dem enttäuschenden Sprint am Donnerstag haben die Schweizer Biathletinnen in Annecy-Le Grand Bornand keine grosse Aufholjagd starten können. Amy Baserga machte in der Verfolgung über 10 km trotz drei Strafrunden 12 Ränge gut und belegte als beste Schweizerin Rang 38. Gleich dahinter klassierte sich Lena Häcki-Gross. Der Sieg ging zur Freude der über 20'000 anwesenden Fans an die Französin Lou Jeanmonnot. Sprint-Siegerin Hanna Öberg fiel nach 4 verfehlten Scheiben auf Rang 7 zurück.