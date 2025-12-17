Legende: Nächster Halt im Weltcup der Rodler Die Bahn von Lake Placid. imago images/Michael Kristen

Rodeln: Russische Athleten müssen zuschauen

Der Rodel-Weltverband FIL hat nach einer erneuten Überprüfung einige Individuelle Neutrale Athleten (AIN) vom Weltcup in Lake Placid ausgeschlossen. Der Ausschluss erfolge «auf Grundlage neu gewonnener Informationen», heisst es in einer Mitteilung. Gesperrt wurden die Athleten Semjon Pawlitschenko, Alexander Gorbatsewitsch, Sofia Mazur und Ksenia Schamowa sowie die Trainer Sergej Tschudinow und Artem Petrakow. Somit gehen bei den Weltcup-Rennen ab diesem Freitag auf der Bahn am Mount van Hoevenberg nur zwei russische Rodler und eine russische Rodlerin an den Start.