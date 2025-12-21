 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Wintersport Schweizer Aerials-Team auf Rang 7

21.12.2025, 08:29

Teilen

Aerials: Schweizer Team auf Rang 7

Das Schweizer Aerials-Team hat im Mixed-Wettkampf im chinesischen Secret Garden ein Top-Resultat verpasst. Das Trio um Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner klassierte sich auf dem 7. Schlussrang. Ein besseres Ergebnis vergab Kozomara gleich zum Auftakt, als sie die Landung nicht sauber stehen konnte. Dank guten Sprüngen von Roth und Werner steigerte sich das Schweizer Team um mehrere Plätze. Den 4. Rang, der zum Einzug in den Super-Final berechtigt hätte, verpasste das Trio letztlich um lediglich 5 Punkte. Der Sieg ging an China 1 vor China 2 und den USA.

Web-Only-Livestream, srf.ch/sport, 21.12.2025, 06:55 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)