Aerials: Schweizer Team auf Rang 7

Das Schweizer Aerials-Team hat im Mixed-Wettkampf im chinesischen Secret Garden ein Top-Resultat verpasst. Das Trio um Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner klassierte sich auf dem 7. Schlussrang. Ein besseres Ergebnis vergab Kozomara gleich zum Auftakt, als sie die Landung nicht sauber stehen konnte. Dank guten Sprüngen von Roth und Werner steigerte sich das Schweizer Team um mehrere Plätze. Den 4. Rang, der zum Einzug in den Super-Final berechtigt hätte, verpasste das Trio letztlich um lediglich 5 Punkte. Der Sieg ging an China 1 vor China 2 und den USA.