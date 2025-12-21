Michael Vogt schafft es im lettischen Sigulda im Zweierbob erneut auf Rang 4.

Melanie Hasler und Inola Blatty belegen die Ränge 5 und 7.

Das Schweizer Aerials-Team kann in Secret Garden (CHN) nicht um die Podestplätze mitspringen.

Auch die Schweizer Skispringerinnen bleiben ohne Exploit.

Bob: Wieder Rang 4 für Vogt im Zweierbob

Der Schweizer Bobpilot Michael Vogt hat sich mit seinem Anschieber Amadou Ndiaye im lettischen Sigulda wie schon am Samstag nur den dominanten Deutschen geschlagen geben müssen. Nach dem 1. Lauf war der Schwyzer gar noch vor Adam Ammour klassiert gewesen. Der 24-Jährige vermochte im 2. Durchgang dank einem starken Start aber noch an Vogt vorbeizuziehen und wurde 3. Vogt überholte seinerseits einen italienischen und einen chinesischen Schlitten im 2. Lauf. Der Sieg ging an Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich/Alexander Schüller belegten Rang 2. Mit Cédric Follador/Nicola Mariani (10.) schaffte es ein weiterer Schweizer Schlitten in die Top 10.

Bob: Hasler fehlen 6 Hundertstel auf das Podest

Die Schweizer Bobpilotinnen Melanie Hasler und Inola Blatty haben beim Zweierbob-Weltcup im lettischen Sigulda überzeugende Leistungen abgeliefert. Hasler glänzte zusammen mit Anschieberin Nadja Pasternack mit starken Startzeiten. Das Duo belegte am Ende Rang 5, womit Hasler nach dem Monobob auch im Zweierbob das Olympia-Ticket in der Tasche hat. Auf das Podest fehlten beim besten Saisonresultat in diesem Winter nur 6 Hundertstel. Blatty verbesserte sich zusammen mit Anschieberin Selina von Jackowski im 2. Lauf vom 10. auf den 7. Schlussrang, was gleichbedeutend mit dem besten Weltcup-Ergebnis ist. Nach drei Siegen in Folge von Laura Nolte (GER) ging der Sieg erstmals in dieser Saison an Kaillie Humphries (USA).

Aerials: Schweizer Team auf Rang 7

Das Schweizer Aerials-Team hat im Mixed-Wettkampf im chinesischen Secret Garden ein Top-Resultat verpasst. Das Trio um Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner klassierte sich auf dem 7. Schlussrang. Ein besseres Ergebnis vergab Kozomara gleich zum Auftakt, als sie die Landung nicht sauber stehen konnte. Dank guten Sprüngen von Roth und Werner steigerte sich das Schweizer Team um mehrere Plätze. Den 4. Rang, der zum Einzug in den Super-Final berechtigt hätte, verpasste das Trio letztlich um lediglich 5 Punkte. Der Sieg ging an China 1 vor China 2 und den USA.

Skispringen: Schweizer Frauen enttäuschen

Das zweite Weltcupspringen von Engelberg fiel am Sonntag für die Schweizer Frauen ernüchternd aus. Simone Buff und Rea Kindlimann scheiterten in der Qualifikation. Und nach einem ansprechenden Sprung in der Qualifikation misslang der Engelbergerin Sina Arnet der erste Durchgang, sodass es ihr knapp nicht in den zweiten Durchgang reichte. Am Samstag hatte die 20-Jährige vor heimischem Publikum mit Platz 16 überzeugt.

Para-Ski: Cuche auf dem Podest

Robin Cuche ist zum Abschluss des Para-Ski-Weltcups in St. Moritz auf das Slalom-Podest gefahren. Der Neuenburger musste sich in der Kategorie stehend nur den Franzosen Arthur Bauchet und Oscar Burnham geschlagen geben. In den Riesenslaloms am Freitag und Samstag hatten die Schweizer den Sprung aufs Treppchen jeweils knapp verpasst. Théo Gmür wurde zweimal 4., Cuche 5. und 6.