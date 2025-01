Ski Freestyle: Werner im Aerials 9.

Die Schweizer Aerials-Athleten haben im 2. Wettkampf in Lac-Beauport nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Pirmin Werner verpasste den «Super-Final» der besten 6 um 7,8 Punkte. Mit 107,69 Zählern belegte er den 9. Schlussrang, was die beste Platzierung der Saison bedeutete. Teamkollege Noé Roth hatte nach Rang 4 am Vortag nach einem verpatzten Sprung in der Qualifikation gar den Final der besten 12 verpasst (33.). An der Spitze doppelten die Vortagessieger nach: Bei den Männern jubelte wie am Samstag der Chinese Qi Guangpu, bei den Frauen die Australierin Laura Peel. Schweizerinnen waren in Kanada keine am Start.

Skispringen: Deschwanden beim 2. Fliegen in Oberstdorf 9.

Gregor Deschwanden hat beim Weltcup in Oberstdorf sein erstes Podest im Skifliegen verpasst. Nach dem 1. Durchgang (234,5 m) noch auf dem 3. Platz, fiel der Luzerner mit dem 2. Sprung auf nur noch 213,5 m 6 Positionen zurück. Der 9. Rang ist immerhin das zweitbeste Resultat Deschwandens in einem Skifliegen. Den Sieg holte sich nach Timi Zajc am Samstag mit Domen Prevc erneut ein Slowene.

Bob: Weltcup in St. Moritz abgebrochen

Die Rennen des Bob-Weltcups vom Sonntag in St. Moritz sind abgesagt worden. Die Natur-Eisbahn hat in den letzten Tagen unter den ungewöhnlich hohen Temperaturen im Oberengadin mit deutlichen Plusgraden zu sehr gelitten. Dazu kam in der Nacht noch Schneefall. Vorgesehen gewesen wären ein Zweierbob-Rennen der Frauen und ein weiteres im Vierer der Männer.