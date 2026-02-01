Legende: Wer soll ihn stoppen? Domen Prevc. Keystone/Swen Pförtner

Skispringen: Prevc weiter unantastbar

Domen Prevc flog auch beim zweiten Weltcupspringen in Willingen der Konkurrenz davon. Der Slowene, der am vergangenen Wochenende Skiflug-Weltmeister wurde und über die Neujahrstage an der Vierschanzentournee dominiert hatte, feierte den vierten Weltcup-Sieg in Serie. Das Schweizer Trio mit den Routiniers Gregor Deschwanden, Killian Peier und Simon Ammann musste am Sonntag eine Schlappe einstecken. Keiner erreichte den Finaldurchgang. Sandro Hauswirth und Felix Trunz, die Deschwanden an die Olympischen Spiele begleiten werden, waren nicht nach Willingen gereist.