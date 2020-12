Legende: Darf wohl auf der Heimschanze springen Gregor Deschwanden. Keystone

Skispringen: Schweizer in Engelberg am Start

Die von der Skiflug-WM in Planica ausgeschlossenen Schweizer Skispringer dürfen in einer Woche beim Weltcup in Engelberg abheben, sofern sie vor dem Wettkampf einen negativen Test auf das Coronavirus abliefern. Dies ergaben die Abklärungen mit diversen Instanzen. Insbesondere die Teilnahme von Gregor Deschwanden und Dominik Peter war zunächst ungewiss gewesen, da die beiden von den lokalen slowenischen Behörden wegen des positiven Tests von Trainer Ronny Hornschuh am Donnerstag nicht zu den Titelkämpfen in Planica zugelassen worden waren.

Skicross: Bischofberger beim Saisonstart nicht dabei

Marc Bischofberger zog sich bei einem Trainingssturz in Laax einen Muskelanriss in der linken Schulter zu. Der 29-jährige Appenzeller wird deshalb den Saisonauftakt in Arosa (15./16. Dezember) verpassen. Auch für die Rennen in Val Thorens (19. und 20. Dezember) hat Bischofberger bereits Forfait gegeben. Wann er wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen kann, ist gemäss Swiss-Ski offen.

Skeleton: Gilardoni verpasst weiteren Wettkampf

Die Schweizer Skeletonfahrerin Marina Gilardoni verpasste am Freitag in Innsbruck auch das dritte Weltcup-Rennen der Saison. Die WM-Zweite leidet nach wie vor unter den Folgen einer im November erlittenen Hirnerschütterung, die sie sich bei einem Sturz im Training vor dem Weltcup-Auftakt in Sigulda zugezogen hatte. Ihr Saisondebüt dürfte die 33-jährige St. Gallerin frühestens im Januar in Winterberg geben. Der Sieg in Innsbruck ging an die Russin Jelena Nikitina. Gewertet wurde nur der zweite Lauf. Der erste Durchgang wurde abgebrochen, nachdem vom starken Wind ein Besen in den Eiskanal geweht worden war.