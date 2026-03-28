Legende: Starke Frühjahrsform Sina Siegenthaler. key/APA/Expa/Johann Groder (Archivbild)

Snowboard: Siegenthaler fährt auf Rang 3

Boardercrosserin Sina Siegenthaler hat beim Weltcup in Mont Sainte-Anne (CAN) ihre starke Frühlingsform unter Beweis gestellt. Die Bernerin, die vor zwei Wochen in Montafon triumphiert hatte, wurde nur von Charlotte Bankes (GBR) und Chloe Trespeuch (FRA) bezwungen. Im Final hatte sie bis zur ersten Zwischenzeit sogar noch in Führung gelegen. Bei den Männern schied Kalle Koblet bereits im Achtelfinal aus. Der Sieg ging an Adam Lambert (AUS).

Skifliegen: Schweiz 6. im Team-Wettkampf

Die Schweiz hat beim Team-Wettkampf der Skiflieger in Planica unter acht Nationen den 6. Rang belegt. Sandro Hauswirth, Felix Trunz, Remo Imhof und Gregor Deschwanden zeigten grosse Konstanz, von acht Sprüngen landeten sie deren sieben bei 200 m oder weiter. Der Sieg ging an Österreich. Das ÖSV-Quartett triumphierte mit knappem Vorsprung vor Japan und Norwegen.

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