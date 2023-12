Legende: Im 2. Anlauf geschafft Romain Détraz ist im 2. Skicross-Weltcup am Freitag am Start. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Skicross: Détraz im 2. Rennen dabei

Am Mittwoch haben sich 5 Schweizerinnen und 4 Schweizer für den 2. Skicross-Weltcup in Innichen (ITA) vom Freitag qualifiziert. Romain Détraz, der beim Saisonauftakt in Val Thorens (FRA) auf den 3. Rang gefahren war, glückte im 2. Anlauf die Qualifikation als 27. Alex Fiva (4.) und Jonas Lenherr (6.) konnten wieder überzeugen, auch Gil Martin qualifizierte sich erneut. Bei den Frauen sind die gleichen Fahrerinnen wieder dabei: Fanny Smith (6.), Talina Gantenbein (7.), Saskja Lack (13.), Sixtine Cousin (14.) und Margaux Dumont (15.) bestreiten auch das 2. Skicross-Rennen.

