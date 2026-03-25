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News aus dem Wintersport Skicrosser Lenherr und Détraz treten zurück

25.03.2026, 10:36

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Skifahrer hebt Ski und Stöcke jubelnd in die Luft bei Wettkampf.
Legende: Hört als Skicrosser auf Jonas Lenherr. Keystone / Jeff McIntosh /The Canadian Press via AP

Skicross: Zwei Abgänge bei Swiss-Ski

Mit Jonas Lenherr und Romain Détraz verabschieden sich zwei prägende Figuren des Schweizer Skicross nach dem Weltcup-Finale in Gällivare (SWE) vom Spitzensport. Der 37-jährige Lenherr stand bei 125 Weltcuprennen am Start, holte 12 Podestplätze und feierte 5 Siege – zuletzt im Januar 2024 in Nakiska (CAN). Zudem vertrat er die Schweiz an vier Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Der 32-jährige Détraz kommt in seiner Karriere auf vier Weltcup-Podestplätze. Seinen grössten Erfolg feierte er 2016 mit dem Sieg beim Heim-Weltcup in Arosa. 2022 in Peking und vor wenigen Wochen bei Milano Cortina 2026 war er an Olympischen Spielen dabei.

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