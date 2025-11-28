Legende: Darf an die Olympischen Spiele Sina Arnet EPA/Fredrik Sandberg/TT

Skispringen: Arnet mit starkem Resultat

Erstmals seit 2014 wird wieder eine Schweizer Skispringerin an Olympischen Spielen starten. Die Engelbergerin Sina Arnet benötigte nur drei Saisoneinsätze, um die geforderten zwei Top-25-Plätze im Weltcup zu erreichen. Auf Platz 24 in Lillehammer am vergangenen Wochenende liess Arnet im schwedischen Falun auf der Normalschanze einen 14. Rang folgen. Die 20-Jährige, die im Finaldurchgang vier Plätze gutmachte, war im Weltcup noch nie besser klassiert. Den einzigen anderen Top-20-Platz hatte sie im März 2023 in Lillehammer als 20. erreicht.

Big Air: Gremaud scheitert in Quali

Eine Woche nach ihrem Sieg im Slopestyle zum Weltcup-Auftakt am Stubaier Gletscher scheiterte Olympiasiegerin Mathilde Gremaud beim Big Air im chinesischen Secret Garden in der Qualifikation. Die Freiburgerin, die im 200 km von Peking entfernten Skigebiet 2022 Olympia-Gold im Slopestyle (und Bronze im Big Air in Shougang) gewonnen hatte, landete nach zwei misslungenen Sprüngen nur auf dem 24. Platz. Besser machten es die Teamkolleginnen Sarah Höfflin (5.) und Giulia Tanno (6.), die im Final der besten acht am Samstag dabei sind.