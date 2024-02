Legende: Muss nach Sturz pausieren Fanny Smith. Keystone/Gian Ehrenzeller (Archiv)

Skicross: Smith in Alleghe nicht am Start

Fanny Smith hat sich am Donnerstagvormittag während des Trainings auf der Weltcup-Strecke in Alleghe (ITA) verletzt. Bei einem Sturz, bei dem sie auf dem Innenski wegrutschte, verdrehte sie sich das linke Bein. Zudem riss sich die 31-jährige Waadtländerin ein Band im rechten Daumen. «Das Knie ist in Ordnung», schrieb Smith am Freitagvormittag auf Instagram. Wie jedoch mit dem Bänderriss im Daumen sowie den Schmerzen im Fuss weiter vorgegangen werden soll, ist momentan Stand der Abklärungen mit den Teamärzten. Für weitere Untersuchungen wurde Smith nach Zürich verlegt. Am Dienstagmittag war bereits Margaux Dumont im Training gestürzt und hatte sich dabei den Kopf gestossen. Als Vorsichtsmassnahme, da es sich nicht um die erste derartige Verletzung Dumonts handelt, wurde zusammen mit Teamarzt Harald Leemann entschieden, dass die letztjährige Europacup-Gesamtsiegerin die Weltcup-Rennen in Italien nicht rennmässig bestreiten respektive diese nach dem Start abbrechen wird.