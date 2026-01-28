Legende: Fliegt erst an den Olympischen Spielen wieder durch die Lüfte Fanny Smith. Keystone/Jean-Christophe Bott

Skicross: Smith pausiert bis zu den Winterspielen

Fanny Smith verzichtet auf die Weltcup-Rennen in Val di Fassa am kommenden Freitag und Samstag. Stattdessen will sich die Schweizer Skicrosserin auf die Olympischen Spiele in Italien vorbereiten, wie Swiss-Ski vermeldet. Unter anderem nimmt sie am Montag und Dienstag kommender Woche an den Testfahrten auf der Olympia-Piste in Livigno teil. In der laufenden Saison hat die Romande im Weltcup einen zweiten und drei dritte Ränge als Bestergebnisse in ihrer Zwischenbilanz stehen. Das zweite Rennen in Veysonnaz hatte Smith am vergangenen Wochenende aufgrund von Rückenproblemen auslassen müssen. Das olympische Skicross-Rennen der Frauen findet am Freitag, 20. Februar, statt.