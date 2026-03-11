Legende: Keine Reise ins Vorarlberg Fanny Smith lässt ein Rennen aus. Matic Klansek/GEPA/freshfocus

Skicross: Smith muss pausieren

Fanny Smith verzichtet auf einen Start beim Weltcup im österreichischen Montafon am Donnerstag (ab 13:15 Uhr live auf SRF zwei zu sehen). Dies teilte Swiss-Ski mit. Nach ihrem Sturz beim Weltcup in Kopaonik musste sich die Skicrosserin demnach zunächst erholen und konnte sich nicht optimal auf vorbereiten. Smith sei jedoch wohlauf. Die 33-Jährige war in Serbien beim 2. Wettkampf im Final heftig zu Fall gekommen.

Skispringen: Hörl beendet Saison

Der zweifache Olympiasieger Jan Hörl beendet seine Saison vorzeitig. Wegen anhaltender Rückenprobleme verzichtet der Österreicher auf die letzten drei Weltcup-Stationen in Oslo, Vikersund und Planica. «Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen», sagte der 27-Jährige.

