Legende: Grosses Erfolgserlebnis Für Noémie Wiedmer. KEYSTONE/Peter Klaunzer/Archiv

Snowboardcross: Premier für Widmer

Die Olympia-Vierte Noémie Wiedmer stand am Sonntag als Dritte auf dem Weltcup-Podest. Im Boardercross im türkischen Erzurum lag die 18-jährige Berner Oberländerin wie schon im Olympia-Final zwischenzeitlich in Führung, büsste aber noch Positionen ein. Aline Albrecht schaffte den Vorstoss in den kleinen Final. Die restlichen Frauen und Männer der Schweizer Teams blieben spätestens in den Viertelfinals hängen.

Snowboard Halfpipe: Hablützel in Sapporo bester Europäer

Der Schweizer David Hablützel kehrte mit Platz 8 in den Weltcup zurück. In der Halfpipe in Sapporo war er damit der beste Europäer. Der Australier Valentino Guseli im 2. Rang war der einzige Athlet, der mit den Japanern mithalten konnte. Sechs der ersten sieben Plätze gingen an die Einheimischen. Es gewann Yuto Totsuka, Dritter wurde Ryusei Yamada. Der Final konnte aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden, sodass die Resultate der Qualifikation gewertet wurden. Jan Scherrer klassierte sich nach einem Sturz am Ende des 15-köpfigen Klassements.