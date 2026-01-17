Alpin-Snowboard: Casanova auf dem Podest

Gian Casanova wusste beim Weltcup in Bansko zu überzeugen. Der Alpin-Snowboarder fuhr im Parallel-Riesenslalom im bulgarischen Wintersport-Ort auf den 3. Platz. Im kleinen Final setzte er sich gegen den Deutschen Yannik Angenend durch. Zuvor war er im Halbfinal am späteren Sieger Benjamin Karl aus Österreich gescheitert. Zweiter wurde Arnaud Gaudet (CAN). Für Casanova war es der dritte Weltcup-Podestplatz in seiner Karriere, der erste als Einzelathlet. Bei den Frauen brachte Julie Zogg ihren Lauf im Viertelfinal gegen Tsubaki Miki (JPN) nicht ins Ziel.

Biathlon: Schweizer enttäuschen im Sprint

Der Sprint der Männer in Ruhpolding wurde zur Beute von Sebastian Samuelsson. Der fehlerlose Schwede setzte sich 17,6 Sekunden vor Tommaso Giacomel (ITA, 1 Schiessfehler) und 33,6 Sekunden vor dem überraschenden Norweger Isak Leknes Frey (0) durch. Mit Niklas Hartweg (26.), Joscha Burkhalter (31.) und Sebastian Stalder (36.) punkteten drei Schweizer. Nicht für die Verfolgung vom Sonntag qualifizieren konnten sich Matthias Riebli (71.) und Jeremy Finello (76.).

Skispringen: Hauswirth und Trunz in Sapporo in den Top 30

Sandro Hauswirth war im ersten von zwei Weltcup-Springen in Sapporo als 20. der beste Schweizer. Der 25-jährige Berner Oberländer hat die Selektionsvorgaben für die Olympischen Spiele in Milano Cortina wie der pausierende Gregor Deschwanden bereits erfüllt. Felix Trunz (23.) brachte sich derweil mit seinem zweiten Top-25-Resultat des Winters in die Pole Position für das dritte Schweizer Olympia-Ticket. Killian Peier (35.), Simon Ammann (41.) und Juri Kesseli (42.) schafften es nicht in die Top 30. Domen Prevc (SLO) feierte seinen achten Saisonsieg.

Snowboardcross: Koblet im kleinen Final

Im chinesischen Dongbeiya hat Kalle Koblet im zweiten Weltcup-Rennen des Winters zum zweiten Mal die Top 10 erreicht. Er fuhr auf den 6. Platz. Im kleinen Final musste sich der Schweizer nur dem Italiener Lorenzo Sommariva geschlagen geben. Valerio Jud war in der Qualifikation ausgeschieden. Das Rennen für sich entscheiden konnte der Österreicher Jakob Dusek. Bei den Frauen war Sina Siegenthaler beim Sieg der Britin Charlotte Bankes als 10. beste Schweizerin.