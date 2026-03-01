Snowboard: Caviezel im Parallel-Riesenslalom 3.

Dario Caviezel hat im polnischen Krynica sein erstes Einzel-Podest in dieser Saison herausgefahren. Der 30-Jährige wurde im Parallel-Riesenslalom Dritter. Im kleinen Final setzte er sich hauchdünn gegen Olympiasieger Benjamin Karl (AUT) durch. Den Sieg schnappte sich der Italiener Maurizio Bormolini vor Stefan Baumeister (GER). Im Rennen der Frauen kamen Julie Zogg und Ladina Caviezel nicht über die Viertelfinals hinaus.

Skispringen: Hauswirth mit Karriere-Bestergebnis

Sandro Hauswirth ist beim Skiflug-Weltcup am Kulm im österreichischen Tauplitz erstmals in seiner Karriere unter die besten 15 gesprungen. Der Berner klassierte sich als bester Schweizer auf dem 13. Rang. Zuvor war der 18. Platz sein Bestergebnis gewesen. Gregor Deschwanden, der am Samstag noch 7. geworden war, konnte am Sonntag nicht nachdoppeln und musste mit Platz 18 vorliebnehmen. Der Sieg ging einmal mehr an den Slowenen Domen Prevc. Der Überflieger sprang im zweiten Versuch 245,5 m weit und luchste seinem Bruder Peter damit den 10-jährigen Schanzenrekord am Kulm ab.

