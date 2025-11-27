Legende: Muss lange pausieren Nicolas Huber. Getty Images/Alexis Boichard

Snowboard Freestyle: Huber fällt monatelang aus

Der Snowboarder Nicolas Huber hat sich bei der Qualifikation für den Big-Air-Saisonauftakt im chinesischen Secret Garden am Rücken verletzt. Erste Untersuchungen vor Ort bestätigten zwei Wirbelfrakturen. Der 30-jährige Zürcher fällt für mehrere Monate aus. Huber wird in den kommenden Tagen in die Schweiz zurückreisen, wo weitere medizinische Untersuchungen vorgenommen werden und das weitere Vorgehen festgelegt wird. Damit beginnt für den 30-Jährigen Huber im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Februar in Italien ein Wettlauf gegen die Zeit.