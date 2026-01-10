Snowboard: Schweizer Enttäuschung in Scuol

Swiss-Ski hat am Samstag beim alpinen Snowboard-Heimweltcup in Scuol nicht brillieren können. Bei den Männern zog Dario Caviezel im Parallel-Riesenslalom im Viertelfinal den Kürzeren. Er verlor seinen Heat gegen Roland Fischnaller (ITA) mit 0,47 Sekunden Rückstand. Zuvor hatte der Churer im Achtelfinal den zweiten Schweizer am Start, Gian Casanova, ausgestochen. In der Endabrechnung wurde Caviezel Fünfter. Bei den Frauen bedeutete für Julie Zogg und Flurina Neva Bätschi der Achtelfinal Endstation.

Skispringen: Ammann sammelt Olympia-Argumente

Simon Ammann ist im Hinblick auf die Olympischen Spiele eine gute Leistung geglückt. Während im Weltcup am Samstag in Zakopane ein Team-Springen stattfand, sprang der Routinier in Sapporo im zweitklassigen Continental Cup auf Rang 4. Im 2. Durchgang verbesserte sich Ammann vom 11. auf den 4. Rang. Juri Kesseli lag nach dem 1. Sprung auf Rang 5, wurde wegen zu geringer Luftdurchlässigkeit im Anzug jedoch disqualifiziert.

Ski alpin: Pillers Siegpremiere

Sue Piller hat ihren ersten Sieg im Europacup gefeiert. Die 20-jährige Freiburgerin gewann den zweiten Riesenslalom in Sestriere. Nach dem ersten Lauf nur Sechste, lancierte Piller die Aufholjagd und triumphierte mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf die Schwedin Hilma Lövblom.