Legende: Nach dieser Saison ist Schluss Ladina Caviezel. Imago Images/Newspix/Tomasz Markowski

Snowboard alpin: Caviezel kündigt Karriereende an

Die bevorstehende 13. Weltcup-Saison wird die letzte sein von Ladina Caviezel (früher Jenny). «In weniger als zwei Wochen beginnt er ... mein Last Dance», heisst es im Instagram-Post der 32-Jährigen. Caviezel schaffte im Weltcup insgesamt 18 Mal den Sprung auf das Podest und feierte zwei Siege, den letzten im Januar 2023 im kanadischen Blue Mountain. Teil ihres Palmarès sind auch zwei WM-Medaillen. 2019 in Park City (USA) holte Caviezel im Parallel-Riesenslalom Bronze, vier Jahre später in Bakuriani (GEO) im Parallel-Slalom Silber. Bevor ihre Karriere im kommenden Frühling endet, will Caviezel in der Olympia-Saison nochmals alles reinlegen.

Skeleton: Keine Rennen in Igls

Nach dem geplatzten Start des Schlittel-Weltcups im österreichischen Igls sind nun auch die geplanten Skeleton-Rennen am Freitag abgesagt worden. Das Exekutivkomitee des internationalen Verbands IBSF entschied, die Wettbewerbe zu streichen. Dies geschah auf Wunsch der Mehrheit der Athleten, die sich mit 30 zu 21 Stimmen gegen eine Durchführung aussprachen. Grund für die Skepsis war die unzureichende Präparierung des Eiskanals.