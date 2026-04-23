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News aus dem Wintersport Stampfer als Cheftrainer zurück beim Schweizer Bobverband

23.04.2026, 14:27

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Zwei Männer in Winterjacken bei einer nächtlichen Veranstaltung mit bunten Lichtern im Hintergrund.
Legende: Er soll das Zweier-Projekt voranbringen Wolfgang Stampfer (l.), hier 2021 mit dem Schweizer Trainer Rico Peter. Imago/Ed Gar

Bob: Stampfer kehrt zurück

Der Österreicher Wolfgang Stampfer kehrt als Cheftrainer zum Schweizer Bobverband Swiss Sliding zurück. Der bald 54-jährige Tiroler war bereits von 2014 bis 2019 erfolgreich im Schweizer Verband als Trainer tätig, ehe der ehemalige Pilot in seine Heimat wechselte. Ob der bisherige Bahntrainer Petr Ramseidl weitermacht, ist noch offen. Von Stampfer erwartet man sich im Verband neben seiner fahrerischen Expertise auch Impulse für das Neos-Schlittenprojekt sowie in der internen Trainerausbildung.

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