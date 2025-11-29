 Zum Inhalt springen

News aus dem Wintersport Tanno und Höfflin im Big-Air-Final zurückgebunden

29.11.2025, 08:55

Freestylerin Giulia Tanno fliegt durch die Luft.
Legende: Verpasste in Secret Garden das Podest Giulia Tanno. APA/EXPA/LUKAS HUTER

Big Air: Schweizerinnen können nicht glänzen

Für die beiden Schweizerinnen hat es im Big-Air-Final von Secret Garden (CHN) nichts zu holen gegeben. Giulia Tanno wurde Fünfte, Sarah Höfflin nach einem missglückten Versuch gar nur Achte und damit Letzte. Mathilde Gremaud, die zum Saisonauftakt auf dem Stubaier Gletscher gewonnen hatte, war nach einer verpatzten Quali im Final nicht am Start. Zum Sieg sprang Kirsty Muir (GBR) vor Naomi Urness (CAN) und Lokalmatadorin Mengting Liu. Bei den Männern jubelte Troy Podmilsak (USA) vor Dylan Deschamps (CAN) und Luca Harrington (NZL). Die fünf Schweizer am Start verpassten den Final.

