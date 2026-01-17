Legende: Sammelte Argumente im Kampf um ein Olympia-Ticket Felix Trunz. imago images/NurPhoto

Skispringen: Hauswirth und Trunz in Sapporo in den Top 30

Sandro Hauswirth war im ersten von zwei Weltcup-Springen in Sapporo als 20. der beste Schweizer. Der 25-jährige Berner Oberländer hat die Selektionsvorgaben für die Olympischen Spiele in Milano Cortina wie der pausierende Gregor Deschwanden bereits erfüllt. Felix Trunz (23.) brachte sich derweil mit seinem zweiten Top-25-Resultat des Winters in die Pole Position für das dritte Schweizer Olympiaticket. Killian Peier (35.), Simon Ammann (41.) und Juri Kesseli (42.) schafften es nicht in die Top 30. Domen Prevc (SLO) feierte seinen achten Saisonsieg.

Weltcup

Snowboardcross: Koblet im kleinen Final

Im chinesischen Dongbeiya hat Kalle Koblet im zweiten Weltcup-Rennen des Winters zum zweiten Mal in die Top 10 erreicht. Er fuhr auf den 6. Platz. Im kleinen Final musste sich der Schweizer nur dem Italiener Lorenzo Sommariva geschlagen geben. Valerio Jud war in der Qualifikation ausgeschieden. Das Rennen für sich entscheiden konnte der Österreicher Jakob Dusek. Bei den Frauen war Sina Siegenthaler beim Sieg der Britin Charlotte Bankes als 10. beste Schweizerin.