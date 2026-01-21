 Zum Inhalt springen

News aus dem Wintersport Vierter Europacup-Sieg für Janutin

21.01.2026, 17:27

Fadri Janutin.
Legende: Tankt Selbstvertrauen Fadri Janutin. Freshfocus/Sven Thomann

Ski alpin: Janutin gewinnt in der Steiermark

Fadri Janutin hat im Europacup den Riesenslalom im österreichischen Turnau gewonnen. Der 26-jährige Bündner verwies Noel Zwischenbrugger (AUT) und seinen Landsmann Sandro Zurbrügg auf die Ränge 2 und 3. Für Janutin war es der vierte Sieg auf zweithöchster Stufe. Im Weltcup kam er in diesem Winter hingegen noch nicht auf Touren. In fünf Rennen reichte es nie in den zweiten Lauf.

Para-Snowboard: Podestplatz in Lenk

Zum Auftakt des Para-Snowboardcross-Weltcups auf dem Betelberg in Lenk hat es für die Schweizer Delegation einen Podestplatz zu bejubeln gegeben. In der Kategorie SB-UL (Einschränkung an den oberen Extremitäten) erreichte Aron Fahrni hinter zwei Chinesen den 3. Platz.

