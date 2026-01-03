Bob: Vogt mit Verbesserung im 2. Lauf

Nach dem 1. Lauf lag Michael Vogt mit Anschieber Amadou David Ndiaye beim Zweierbob-Weltcup von Winterberg noch auf dem eher enttäuschenden 14. Zwischenrang. Im 2. Durchgang konnte sich das Schweizer Duo aber deutlich verbessern: Dank der sechstschnellsten Laufzeit resultierte der 8. Schlussrang. Cédric Follador und Timo Rohner hatten es mit ihrem jeweiligen Partnern ebenfalls in den Finallauf geschafft. Sie landeten am Ende auf dem 13. respektive 15. Platz. Das Podest war in fester deutschen Hand: Johannes Lochner triumphierte vor Adam Ammour und Francesco Friedrich.

Skispringen: Hauswirth überzeugt in der Quali

Im Rahmen der Vierschanzentournee blüht Sandro Hauswirth richtiggehend auf. Der Gstaader landete in der Qualifikation von Innsbruck nach 122 m und belegte Platz 13. Gregor Deschwanden zeigte eine solide Leistung und klassierte sich im Mittelfeld (27.). Felix Trunz nutzte im Gegensatz zu Killian Peier seine Chance. Die beiden dürfen anstelle von Simon Ammann und Juri Kesseli den zweiten Teil der Tournee bestreiten und Werbung in eigener Sache betreffend Olympiaselektion machen. Trunz nahm die Qualifikationshürde als 35. locker. Peier hingegen musste vorerst vermeintlich nach der Quali die Segel streichen, als 51. fehlten ihm 0,1 Punkte. Aufgrund der Disqualifikation des Polen Pawel Wasek (Fluor-Wachs) rückt er doch noch in das Springen vom Sonntag.

Bob: Hasler noch knapp in den Top 10

Melanie Hasler hat beim Monobob-Weltcup im sauerländischen Winterberg eine Top-Klassierung verpasst. Die Aargauerin lag nach dem 1. Lauf auf Rang 7, verlor im Finale aber noch 3 Plätze. Auf Siegerin Laura Nolte (GER) büsste Hasler letztlich 52 Hundertstel ein. Die weiteren Schweizerinnen Inola Blatty und Debora Annen klassierten sich auf den Plätzen 15 und 16. Das Podest neben Nolte komplettierten Cynthia Appiah (CAN) und die Halbzeitführende Lisa Buckwitz (GER).