Legende: Idyllisch gelegen Die Schanze in Kuusamo (Archiv). IMAGO Images/Sammy Minkoff

Nordische Kombination und Skispringen: Keine Wettkämpfe am Sonntag

Starker Wind hat den Wettbewerb der Nordischen Kombinierer am Sonntag durcheinandergewirbelt und eine Austragung des angesetzten Massenstarts im finnischen Kuusamo unmöglich gemacht. Nachdem der Lauf über zehn Kilometer am Morgen noch planmässig ausgetragen werden konnte, musste das Skispringen am frühen Nachmittag wegen widriger Wetter- und Windbedingungen abgesagt werden. Stand jetzt ist kein Ersatzwettbewerb geplant. Das gleiche Schicksal ereilte wenig später den geplanten zweiten Wettkampf der Spezial-Skispringer an diesem Wochenende. Das Springen wurde zunächst zweimal um 20 Minuten verschoben und anschliessend komplett gestrichen.