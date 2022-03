Legende: Holt nach Silber in der Abfahrt auch Silber im Super-G Franjo von Allmen (Mitte). TWITTER SWISSKITEAM

Ski alpin: Von Allmen mit zweiter Silbermedaille

Franjo von Allmen gewann an den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Kanada im zweiten Rennen die zweite Medaille. Der 21-jährige Berner Oberländer sicherte sich wie in der Abfahrt auch im Super-G abermals Silber. Von Allmen sah sich in Panorama einzig vom Amerikaner Isaiah Nelson um 0,13 Sekunden bezwungen. Bei den Juniorinnen sorgte Delia Durrer mit Rang 8 für das beste Schweizer Resultat. Gold gewann – wie schon in der Abfahrt – die Österreicherin Magdalena Egger.

Biathlon Männer: Fillon Maillet fehlerfrei zum Sprint-Sieg

Quentin Fillon Maillet ist nach erfolgreichen Olympischen Spielen weiter in Topform. Der französische Biathlet entschied das Sprint-Rennen im finnischen Kontiolahti über 10 Kilometer für sich. Mit zwei fehlerfreien Schiessen sowie einer starken Laufleistung distanzierte er die Konkurrenz um 18,3 und mehr Sekunden. Bester Schweizer war Sebastian Stalder. Der Zürcher Oberländer wurde 15., womit er im Weltcup erstmals eine Rangierung in den Top 20 erreichte. Stalder blieb am Schiessstand fehlerfrei und wies am Ende einen Rückstand von 53,9 Sekunden auf den Tagesbesten auf. Martin Jäger (28.), Joscha Burkhalter (46.) und Serafin Wiestner (62.) gelang kein Exploit.

Biathlon Frauen: Hermann im Sprint eine Klasse für sich

Für die Schweizer Biathletinnen hat es im Sprint-Wettkampf in Kontiolahti eine weitere Enttäuschung abgesetzt. Keine aus dem gestarteten Swiss-Ski-Quartett mit Lena Häcki, Elisa Gasparin, Aita Gasparin und Selina Gasparin schaffte es über die 7,5 km unter die besten 20. Aita Gasparin hielt den Schaden mit nur einem Schiessfehler in Grenzen und erreichte das Ziel als beste Schweizerin als 22. Sowohl Häcki (37.) als auch Selina Gasparin (47.) verfehlten total 3 Scheiben und fielen früh zurück. Elisa Gasparin wurde mit 4 Schiessfehlern 67. Über den Sieg jubelte Denise Herrmann. Die deutsche Einzel-Olympiasiegerin von Peking setzte sich vor Tiril Eckhoff (NOR) und Stina Nilsson (SWE) durch.

Skispringen: Heimsieg für Lindvik

Olympiasieger Marius Lindvik feierte in Oslo einen seiner schönsten Weltcupsiege. Der 23-jährige Norweger triumphierte am Holmenkollen mit Sprüngen auf 129 m und 131 m vor dem Deutschen Markus Eisenbichler und Landsmann Robert Johansson. Der Japaner Ryoyu Kobayashi baute als 6. die Führung im Weltcup leicht aus, der Österreicher Stefan Kraft bleibt mit Platz 8 Leader der Raw-Air-Tour. Vom Schweizer Trio mit Simon Ammann (42.), Killian Peier (36.) und Gregor Deschwanden hob einzig Letzterer zweimal ab. Der Luzerner landete nach Flügen auf 122,5 m und 121 m auf dem 29. Rang.