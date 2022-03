Biathlon: Weger mit bestem Saisonergebnis

Benjamin Weger hat beim Sprint in Otepää mit seinem besten Saisonresultat in einem Einzel-Wettbewerb aufhorchen lassen. Der Walliser blieb über die 10 km am Schiessstand makellos und lief auf Rang 8. Für Weger ist es das vorletzte Wochenende, um sein Können unter Beweis zu stellen. Denn nach dem Weltcup-Finale am Holmenkollen kommende Woche beendet der 32-Jährige seine Karriere. Sebastian Stalder, ebenfalls ohne Schiessfehler, klassierte sich auf dem 24. Platz. Martin Jäger (54.) und Joscha Burkhalter (61.) verfehlten die Punkteränge. Den Sieg im Süden Estlands holte sich der Saisondominator Quentin Fillon-Maillet. Der Franzose, der die Gesamtwertung klar anführt, setzte sich vor Sturla Lägreid (NOR) und Benedikt Doll (GER) durch und feierte seinen 8. Sieg in diesem Winter.

Skispringen: Schweizer Trio an Skiflug-WM ohne Probleme

Killian Peier, Gregor Deschwanden und Simon Ammann, die 3 Schweizer an der Skiflug-WM in Vikersund, überstanden die Qualifikation problemlos. Ammann segelte 207,5 m weit, Deschwanden legte 195 m in den Hang und Peier setzte nach 172,5 m auf. Der 40-jährige Toggenburger Ammann fand die etwas besseren Bedingungen vor als seine Team-Kollegen. Die Qualifikation gewann der wieder erstarkte Österreicher Stefan Kraft. Er landete trotz leichtem Rückenwind erst nach 230 m. Die Bestweite in der Qualifikation schaffte Krafts Landsmann Michael Hayböck mit 233 m. Der Weltmeister wird am Freitag und Samstag in 4 Durchgängen auf der grössten Flugschanze der Welt erkoren.