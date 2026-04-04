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News aus dem Wintersport Weltcupfinale im «SkiMo»: Kistler gewinnt Sprintrennen

04.04.2026, 14:10

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Ski Mountaineering: Sprint geht an Kistler

Am zweitletzten Tag des Weltcupfinales im Ski Mountaineering in Villars-sur-Ollon hat die Schweiz erneut zugeschlagen. Jon Kistler setzte sich im Sprintrennen knapp vor dem Franzosen Thibault Anselmet durch. Platz 3 ging an Oriol Cardona Coll (ESP). Bereits am Donnerstag und Freitag hatte das Gastgeberland brilliert: Rémi Bonnet siegte im Vertikal- und im Indiviualrennen. Bei den Frauen verpasste Olympiasiegerin Marianne Fatton das Sprint-Podest. Sie wurde beim Sieg von Emily Harrop (FRA) Vierte.

Skifahrer in rotem Outfit hält Ski, lächelt im Sonnenschein.
Legende: Triumphiert zum Saisonabschluss Jon Kistler. Keystone/Maxime Schmid

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