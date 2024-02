Legende: Überzeugt in Québec Livio Wenger. Freshfocus/Andre Weening/Orange Pictures/Archiv

Eisschnelllauf: 3. Podestplatz für Wenger

Livio Wenger hat auch beim Weltcup im kanadischen Québec im Massenstart-Rennen überzeugt. Der Luzerner wurde in seiner Paradedisziplin Dritter. Für Wenger war es der 3. Podestplatz in diesem Winter. Beim Saisonauftakt im November in Obihiro (JPN) hatte er ebenfalls Rang 3 belegt, Anfang Dezember in Stavanger in Norwegen ist er Zweiter geworden.

01:07 Video Archiv: Eisschnellläufer Wenger für Saisonstart bereit Aus Sport-Clip vom 09.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Snowboard: Hediger nur auf Rang 8

Sophie Hediger hat ihren 3. Podestplatz in Folge im Snowboardcross verpasst. Die Zürcherin belegte am Sonntag in Gudauri Rang 8, nachdem sie im georgischen Wintersportort am Vortag noch auf den 3. Rang gefahren war. Hediger sorgte dennoch für das beste Schweizer Resultat: Sina Siegenthaler und Aline Albrecht mussten bereits im Viertelfinal die Segel streichen. Gleich erging es Kalle Koblet bei den Männern.