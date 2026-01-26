Legende: Strahlt zu Recht Gold-Gewinnerin Mathilde Gremaud. Michael Reaves/Getty Images

Ski Freestyle: Gremaud triumphiert

Mathilde Gremaud hat an den X Games in Aspen Gold im Big Air gewonnen. Mit 94,66 Punkten sicherte sie sich den 1. Platz mit 0,66 Zählern Vorsprung auf Kirsty Muir (SCO), Megan Oldham (CAN) komplettierte das Podest. Auch im Slopestyle wenige Stunden zuvor hatte Olympiasiegerin Gremaud überzeugt. Hinter Muir und Naomi Urness (CAN) belegte sie den 3. Rang. Für die 25-Jährige sind es die Medaillen Nummer 10 und 11 an den X Games. Gold hatte die Freiburgerin zuletzt 2021 geholt – ebenfalls im Big Air in Aspen.