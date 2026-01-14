Legende: Bildete mit Dario Caviezel ein starkes Duo Julie Zogg. Keystone/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Zogg/Caviezel Zweite im Teamwettkampf

Im Parallelslalom in Bad Gastein haben Julie Zogg und Dario Caviezel im Mixed-Wettkampf den 2. Platz belegt. Die Alpin-Snowboarder mussten sich erst im Final geschlagen geben. Das italienische Duo mit Aaron March und Lucia Dalmasso triumphierte mit 0,4 Sekunden Vorsprung. Das zweite Schweizer Team mit Gian Casanova und Flurina Bätschi war im Viertelfinal des Weltcup-Wettkampfs gescheitert. Das Duo unterlag Zogg und Caviezel mit 0,83 Sekunden Rückstand und belegte schliesslich den 5. Platz.