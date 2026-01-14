 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Wintersport Zogg und Caviezel fahren in Bad Gastein aufs Podest

14.01.2026, 17:44

Teilen
Skirennläuferin passiert Slalom-Tor im Schnee.
Legende: Bildete mit Dario Caviezel ein starkes Duo Julie Zogg. Keystone/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Zogg/Caviezel Zweite im Teamwettkampf

Im Parallelslalom in Bad Gastein haben Julie Zogg und Dario Caviezel im Mixed-Wettkampf den 2. Platz belegt. Die Alpin-Snowboarder mussten sich erst im Final geschlagen geben. Das italienische Duo mit Aaron March und Lucia Dalmasso triumphierte mit 0,4 Sekunden Vorsprung. Das zweite Schweizer Team mit Gian Casanova und Flurina Bätschi war im Viertelfinal des Weltcup-Wettkampfs gescheitert. Das Duo unterlag Zogg und Caviezel mit 0,83 Sekunden Rückstand und belegte schliesslich den 5. Platz.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)