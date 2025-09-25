Die Bündner Hauptstadt zieht den Stecker: Es wird keine weiteren Auflagen des Freestyle-Anlasses in Chur geben.

Legende: Wird eingestellt Big Air Chur wird künftig im Oktober keine Freestyle-Athleten und -Fans mehr anlocken. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Anhaltende Defizite haben der Grossveranstaltung in Chur, einer Kombination aus Sport und Musik, den Garaus gemacht. «Trotz grossem Engagement aller Beteiligten erwies sich die wirtschaftliche Tragbarkeit des Events als nicht gegeben», teilt die Stadt am Donnerstag mit.

Mehrere Ausgaben hätten mit höheren Verlusten abgeschlossen, womit eine nachhaltige Weiterführung nicht möglich sei. Die Stadt Chur und die Veranstalterin First Event AG hätten gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit ohne weitere Verpflichtungen zu beenden.

Trotz 20'000 Fans ein Verlustgeschäft

Ursprünglich waren fünf Austragungen vereinbart. Nun wird es bei vier Anlässen bleiben. Somit war der Weltcup-Auftakt der Ski- und Snowboard-Freestyler im letzten Oktober die Dernière. Die Weltelite sprang dabei von einer rund 40 m hohen Rampe direkt aufs Festivalgelände. 2024 strömten über die zwei Tage verteilt 20'500 Zuschauende zum Event.

Die Auflage für diesen Winter war wegen Bauarbeiten für die neue städtische Eventhalle zu einem früheren Zeitpunkt abgesagt worden.